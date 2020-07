De Rossi nuovo allenatore della Fiorentina? Ma non ha il patentino: due possibili soluzioni

Daniele De Rossi nuovo allenatore della Fiorentina. Questa l’indiscrezione che sta accedendo un venerdì sera d’inizio estate. Ma c’è un ma. Come riporta l’edizione online de Il Messaggero, da Firenze arriva una frenata: “Impossibile, Daniele non ha ancora preso il patentino di allenatore“. Il corso per ottenere il patentino UEFA Pro si svolge a Coverciano una volta l’anno fra ottobre e luglio come mesi standard, ma con il coronavirus tutto è slittato. Dunque sarebbe una corsa contro il tempo. Una soluzione può essere far accompagnare De Rossi da un tecnico in possesso del patentino per la Serie A, oppure una deroga, come già sperimentato a Firenze con Roberto Mancini nel 2001.