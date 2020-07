La Fiorentina punta De Rossi come allenatore del futuro. L’indiscrezione di Sky

Interessante lancio da parte di Gianluca Di Marzio, giornalista Sky Sport: “La Fiorentina punta De Rossi come allenatore del futuro“. Come riporta sul suo sito: “La Fiorentina punta De Rossi come allenatore del futuro, quindi per la prossima stagione. Un ulteriore segno di quanto questa società stimi il ragazzo, già vicino a vestire la maglia viola da calciatore. L’obiettivo di De Rossi è quello di diventare allenatore, lo ha ribadito spesso, l’opportunità potrebbe arrivare presto in una grande piazza come Firenze“.