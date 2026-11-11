"Ho giocato anch’io in Italia. Sarà un piacere conoscerlo"

Giovanni Zecchi
Currò

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Alieu Njie ha ricevuto il benvenuto di Dejan Kulusevski alla sua prima convocazione con la nazionale maggiore svedese. L’attaccante della Fiorentina si è unito al gruppo nel ritiro di Valencia.

In vista delle sfide di Nations League contro Bosnia ed Erzegovina e Polonia, Kulusevski ha parlato a Fotbollskanalen del nuovo compagno, dicendosi pronto a dargli una mano grazie anche alla sua esperienza in Italia.

Mi hanno parlato molto bene di lui. È un esterno destro, ha qualità e sa fare la differenza. Se avrà bisogno di un consiglio, ci sono. Ho giocato anch’io in Italia. Sarà un piacere conoscerlo, dentro e fuori dal campo, e giocare insieme
Leeds United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27

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