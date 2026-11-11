Le prestazioni di Alieu Njie con la Fiorentina fanno parlare anche nel ritiro della Svezia a Valencia. Alla prima convocazione in nazionale maggiore, l’attaccante viola ha incassato i complimenti di Jesper Karlström, centrocampista dell’Udinese.

Intervistato da Fotbollskanalen, Karlström ha raccontato di aver chiesto un parere a Enzo Ebosse, suo compagno all’Udinese, che ha giocato con Njie al Torino e ne ha conservato un’ottima impressione.

Ha un potenziale enorme e nelle ultime partite di Serie A si è visto. Ebosse ha giocato con lui al Torino e me ne ha parlato benissimo. Mi ha detto che può arrivare davvero lontano, che sa puntare l’uomo nell’uno contro uno e che ha tutte le qualità per diventare un grande giocatore