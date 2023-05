Italiano premiato come tecnico del mese in Serie A e per le 100 panchine viola

Quello di Fiorentina-Roma è un prepartita speciale per Vincenzo Italiano. Come anticipato stamani, il tecnico viola ha ricevuto una maglia celebrativa per le 100 panchine viola (traguardo raggiunto contro il Torino, ma festeggiato oggi alla prima occasione utile in casa) e dalla Lega Serie A come tecnico del mese di aprile. Una giornata che l'allenatore ricorderà.