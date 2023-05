Italiano, oggi doppio traguardo. ACF lo celebra, la Lega lo premierà

Quella di oggi al Franchi sarà una giornata celebrativa per Vincenzo Italiano. Il tecnico viola, appena eletto allenatore del mese in Serie A, domenica scorsa contro il Torino ha tagliato il traguardo delle 100 panchine viola, e oggi in occasione dell'ultima stagionale al Franchi riceverà una maglia celebrativa da parte del club viola oltre al trofeo in vetro della Lega Serie A. Lo scrive Tuttosport che si chiede anche quale sarà il futuro del tecnico siciliano: sarà l'ultima al Franchi alla guida della Fiorentina? Non è il momento di parlare di futuro, conta solo il presente e chiudere in bellezza, ma occhio sempre all'interesse del Napoli.