L'inizio di stagione della Fiorentina è stato disastroso, con Grosso e Paratici mai in sintonia
VIDEO - Cassano: "Allegri andrà alla Fiorentina da Paratici. Segnatevelo"
Sandro Sabatini è stato intervistato da Tuttomercatoweb.com, il suo commento sul momento viola:
"Credo che la Fiorentina si rifarà, tornerà su. Il mercato è stato appariscente, ma è evidente di come non ci fosse grande sintonia tra Paratici e Grosso. Quando accadono queste cose l'allenatore diventa diffidente, il direttore si siede in tribuna e l'ambiente perde entusiasmo. In questi casi la situazione diventa irrimediabile, ed infatti è arrivato l'esonero. Con Vanoli la Fiorentina risalirà, come è accaduto l'anno scorso"
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