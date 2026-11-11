Il commento del giornalista della Rai sul lavoro fatto in estate da Paratici

Matteo Bardelli
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Vox Populi - De Gea, Martinelli o... Quale futuro per la porta viola?

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Il giornalista della Rai, Fabrizio Failla, intervistato da News.superscommesse.it, ha parlato del lavoro svolto da Fabio Paratici questa estate con la Fiorentina. Le sue parole:

I numeri lo dicono: la rivoluzione di Paratici non sta dando i frutti desiderati. La squadra è stata rinforzata, sicuramente, ma a segmenti. Inoltre, c'è stato un calo importante di De Gea, che forse era prevedibile. La fascia sinistra è debole: pure il Venezia ha messo in difficoltà i viola da quella parte. A gennaio non ci sarà bisogno di fare una rivoluzione della portata di quella estiva, ma di effetturare ancora diversi acquisti sì. In particolar modo servono un centrale di difesa, un centrocampista che stia nel mezzo, un terzino sinistro e un'alternativa a De Gea.
ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27

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