Martinelli è concentrato sull'Avellino, ma a Firenze si parla spesso del suo futuro in maglia viola
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Tommaso Martinelli e l'Avellino stanno disputando un'ottima stagione. I Lupi sono quarti in classifica, ed il ds Mario Aiello ha parlato del portiere classe 2006 a TuttoJuve.com. Le sue parole:
"E' un giocatore che abbiamo in prestito e sta facendo molto bene da noi. La Fiorentina potrebbe valutare un suo futuro nella categoria superiore il prossimo anno, ma ovviamente potrebbe decidere anche di tenerlo per puntarci. Questa è solo la mia idea. Avellino, poi, valorizza al massimo il giocatore, perché per emergere qui devi avere una personalità importante"
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