Tommaso Martinelli e l'Avellino stanno disputando un'ottima stagione. I Lupi sono quarti in classifica, ed il ds Mario Aiello ha parlato del portiere classe 2006 a TuttoJuve.com. Le sue parole:

"E' un giocatore che abbiamo in prestito e sta facendo molto bene da noi. La Fiorentina potrebbe valutare un suo futuro nella categoria superiore il prossimo anno, ma ovviamente potrebbe decidere anche di tenerlo per puntarci. Questa è solo la mia idea. Avellino, poi, valorizza al massimo il giocatore, perché per emergere qui devi avere una personalità importante"