Aspettando Inter-Fiorentina, tutte le info

Le probabili formazioni

Queste secondo gazzetta.it le probabili formazioni delle due squadre

Le dichiarazioni dei tecnici

Iachini

Avrei preferito affrontare l’Inter più avanti, dobbiamo portare avanti il lavoro di condizione con alcuni giocatori. L’Inter è l’antagonista principale della Juve, inizia il secondo anno con Conte, è arrivata a un solo punto dai bianconeri. Questo la dice lunga. Servirà personalità, se pensiamo di andare lì e fare una partita difensiva non ne veniamo fuori. Con una partita coraggiosa invece qualche problemino, nonostante le loro qualità, glielo possiamo creare. Loro hanno il migliore attacco del campionato, e sono completi in tutto, ma noi non abbiamo timori reverenziali.

Conte

Sicuramente affrontiamo una squadra secondo me forte e che ha operato molto bene sul mercato. Hanno confermato un allenatore molto preparato, perciò sarà una gara che richiede grande attenzione. Hakimi? Achraf ha potenzialità importanti, inevitabile ci voglia un po’ di tempo per entrare in determinati meccanismi. Non dimentichiamo che noi siamo molto attenti anche alle dinamiche difensive, giocheremo tre gare ravvicinate, alcune le giocherà dall’inizio e altre no

L’arbitro della gara

Per la prima della stagione dell’Inter il designatore affida la gara ad un arbitro non internazionale, ma di grandissima esperienza. Sarà Gianpaolo Calvarese di Teramo – fresco di deroga – dopo che ne gli ultimi anni sul suo rendimento è stato eccelso. Calvarese è come si dice in gergo un usato sicuro grande capacità ed esperienza, miscela che è necessaria in queste partite. Con la gioia di un bambino dopo aver avuto la deroga sarà anche per lui un anno importante per dimostrare a coloro che gli hanno dato fiducia che non si sono sbagliati. Il fischietto di Teramo diresse molto bene la Fiorentina con il Milan nella stagione scorsa annullando una rete a Ibra e concedendo un rigore alla viola: arbitro adeguato per questa gara. (Simone Pagnini)

