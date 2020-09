Inter-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Bonaventura la spunta su Duncan

L’ex Milan Jack Bonaventura batte in volata Alfred Duncan e si aggiudica la terza maglia titolare del centrocampo viola insieme al debuttante Amrabat e a Castrovilli. Per il resto tutto confermato, con Kouamé davanti e Ceccherini al posto di Pezzella. Una sorpresa anche nell’Inter: a destra giocherà l’ex United Ashley Young e non il super nuovo acquisto Hakimi.

Così in campo alle 20.45:

INTER (3-4-1-2): Handanovic, D’Ambrosio, Bastoni, Kolarov; Young, Barella, Brozovic, Perisic; Eriksen; Lukaku, Lautaro.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery.

Arbitro: Calvarese di Teramo.