Dietro all’affare Ribery-Fiorentina c’è anche l’incentivo del Decreto Crescita, diventato legge da pochi mesi e nato per favorire il cosiddetto “rientro dei cervelli” in Italia. Se n’è parlato molto negli ultimi giorni a proposito di Balotelli al Brescia, ma la norma è utilizzabile anche dagli stranieri che decidono di trasferire la loro residenza in Italia. Il decreto ha un’applicazione specifica per gli sportivi professionisti, per i quali la tassazione va ad incidere solo sul 50% del loro stipendio. In parole povere, tornando a Franck Ribery, la Fiorentina può permettersi di offrire al francese ex Bayern Monaco un ingaggio di 4 milioni netti a stagione, perchè corrispondono a “solo” 6 milioni lordi, anzichè i circa 8 milioni lordi a stagione che costerebbe un calciatore che già militava in Italia negli ultimi 2 anni. Senza questo tipo di agevolazione, uno sforzo simile da parte della Fiorentina sarebbe stato praticamente impossibile. E IL FISIOTERAPISTA RIVELA: “FRANCK PARLA GIA’ ITALIANO…”

Caricamento sondaggio...