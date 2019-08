Il fisioterapista di Ribery: “Pronto a seguirlo a Firenze, farà la differenza. Mi voleva anche Gomez…”

Tra la Fiorentina e Ribery c’è una trattativa che va avanti da settimane. E tra le questioni discusse, oltre all’ingaggio e al numero di maglia, c’è anche la figura di Gianni Bianchi, fisioterapista di fiducia che il francese vorrebbe portarsi a Firenze. Bolognese di nascita, arrivato in Baviera con Toni nel 2010, Bianchi ammette: “Gli ho promesso che – se ci fossero state le giuste condizioni – lo avrei seguito nella sua prossima avventura. Perché è un amico vero e non solo un giocatore. Non è l’unica offerta che ha avuto, vedremo. Posso solo dire che la serie A e la Fiorentina troverebbero un giocatore ancora in grado di fare la differenza nel calcio che conta. Per questo ha rinunciato ai tantissimi soldi offerti dagli Emirati. Franck ha voglia di sentirsi importante: ha scelto di non proseguire col Bayern pur avendo l’opzione per un altro anno perché non si sentiva più al centro. Il nostro Paese lo ha sempre affascinato e con me ha imparato l’italiano. Lo parla già discretamente. Ha bisogno di sentirsi amato e di dare tutto: si sta allenando a Monaco con un preparatore personale. Vuole giocare un campionato a livelli altissimi, come ha sempre fatto” le sue parole al sito gianlucadimarzio.com. C’è anche un interessante retroscena: “Tutto era nato con Luca Toni, ma poi ho avuto un rapporto speciale anche con Klose e Mario Gomez, che mi aveva chiesto di seguirlo a Firenze. Declinai, perché lasciare il Bayern sarebbe stata una follia. Mario non s’integrò purtroppo. Ebbe dei problemi fisici e finì male. Con Ribery sarebbe diverso: lui può davvero trascinare ancora un gruppo”.

