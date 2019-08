Solo conferme. Franck Ribery alla Fiorentina viene dato per certo anche in Germania, dall’autorevole Bild. Che sottolinea anche la prossima coesistenza del francese con Kevin Prince Boateng, molto conosciuto in Bundesliga. Confermati più o meno anche i termini dell’accordo, si parla di un contratto biennale con ingaggio da 4 milioni a stagione. E si riporta il suo post instagram di ieri sera commentandolo così: “La nuova sfida di Ribery non sarà nel deserto o in Russia, dove la leggenda del Bayern avrebbe potuto andare, ma in Italia”. Mancherebbero solo alcuni dettagli tra cui quello relativo al numero di maglia. Il francese vorrebbe infatti indossare la “sua” numero 7 anche nella Fiorentina, dove però è stata appena assegnata a Pulgar. ATTENZIONE ANCHE ALL’OSTACOLO FISCALE

