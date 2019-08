Convinto da Firenze e dalla Fiorentina: è Ribersì. Ma prima dovrà risolvere un problema

Come scrive La Nazione, tra Franck Ribery e la Fiorentina c’è… il fisco tedesco. Se dovesse continuare a giocare in un club europeo, il francese dovrebbe chiudere le sue pendenze versando una cifra importante data la sua lunga permanenza in Germania. Il Lokomotiv Mosca sta facendo leva su questo aspetto a suon di rubli, ma la famiglia è poco propensa a trasferirsi in Russia. Rifiutate anche offerte arabe.

Ribery ha preso in seria considerazione l’offerta biennale della Fiorentina, convinto da Firenze e dalla proprietà che gli sta trasmettendo il giusto entusiasmo. Se alla fine trovasse un accordo con il fisco, ecco che il suo arrivo sarebbe cosa fatta. Commisso potrebbe sbloccare tutto, intrigato dalla possibilità di ripresentarsi a Firenze con Ribery.