Gli esami per Franck Kessié hanno evidenziato una lesione al polpaccio. Il centrocampista dell'Atalanta salta il Milan e punta al rientro contro la Fiorentina
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Piove sul bagnato in casa Atalanta in vista degli imminenti e ravvicinati impegni tra Serie A e Coppe Europee. Dopo lo stop subito in allenamento, i dettagli clinici sulle condizioni di Franck Kessié tracciano un quadro che costringerà mister Maurizio Sarri a rinunciare al proprio centrocampista per diverse partite cruciali.
Diagnosi ed esiti degli esami
Secondo quanto riportato da Sky Sport, il mediano ivoriano si è sottoposto in queste ore ad accertamenti clinico-strumentali approfonditi che hanno evidenziato una distrazione di basso grado al polpaccio della gamba destra. Un problema muscolare che richiede cautela nei tempi di recupero per evitare ricadute più gravi in un momento delicato della stagione.
La tabella di marcia: mirino sulla Fiorentina
Dopo aver già marcato visita nel recente impegno di Conference League, Kessié salterà ufficialmente la grande sfida da ex contro il Milan nel fine settimana e il successivo appuntamento europeo contro l'Ajax. Salvo clamorosi recuperi baleno, l'ivoriano non sarà a disposizione nemmeno per la gara contro il Frosinone del 25 ottobre.
L'obiettivo dello staff medico orobico è quello di rimetterlo a disposizione per il turno infrasettimanale di giovedì 29 ottobre alle 20:45, quando l'Atalanta farà visita alla Fiorentina sul prato dello stadio Artemio Franchi, oppure direttamente per il successivo incrocio di campionato contro il Parma.
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