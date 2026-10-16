Nonostante la vittoria casalinga per 3-1 sul Pafos al debutto nella League Phase di Conference League, la serata dell'Atalanta è stata offuscata dal problema fisico riscontrato da Giacomo Raspadori. L'attaccante nerazzurro ha propiziato il vantaggio immediato di Elmas e firmato il raddoppio al 18' su calcio di rigore; tuttavia, proprio al momento del tiro dagli undici metri, ha avvertito un risentimento muscolare che lo ha costretto a cedere il posto a De Ketelaere già nel corso del primo tempo.

Le condizioni del giocatore verranno valutate nel dettaglio nelle prossime ore, ma un eventuale stop prolungato metterebbe fortemente a rischio la sua presenza per i prossimi impegni della Dea, tra cui l'importante sfida di campionato contro la Fiorentina prevista per il 29 ottobre.