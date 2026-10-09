Arthur Atta si deve fermare: come confermato da Paolo Vanoli in conferenza stampa pre Genoa-Fiorentina, il centrocampista francese deve recuperare da un infortunio particolare.

Ci siamo seduti con lo staff medico, ha un sovraccarico funzionale dell'addome. Io lo voglio al 100% e abbiamo deciso di rallentare il lavoro. Domani non ci sarà. Tempi? Non possiamo dare certezze.

Cos'è il sovraccarico funzionale

Scarica la nuova app Viola News OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Il sovraccarico funzionale è una condizione caratterizzata da uno. È un problema comune tra sportivi, lavoratori fisicamente attivi e chiunque svolga movimenti ripetitivi o prolungati, e. Riconoscere e gestire il sovraccarico funzionale è fondamentale per prevenire infortuni e mantenere un equilibrio biomeccanico e posturale. Il sovraccarico può essere acuto, come dopo un’attività intensa non abituale, o cronico, quando i microtraumi ripetuti non consentono ai tessuti di rigenerarsi. I muscoli di Atta vanno quindi gestiti fino al loro completo recupero, che dipende tutto dal fisico del centrocampista per quel che riguarda le tempistiche.