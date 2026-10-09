L'infortunio di Atta nel dettaglio: Vanoli non si sbilancia sui tempi di recupero, ma possiamo capire di cosa soffre il francese
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Arthur Atta si deve fermare: come confermato da Paolo Vanoli in conferenza stampa pre Genoa-Fiorentina, il centrocampista francese deve recuperare da un infortunio particolare.
Ci siamo seduti con lo staff medico, ha un sovraccarico funzionale dell'addome. Io lo voglio al 100% e abbiamo deciso di rallentare il lavoro. Domani non ci sarà. Tempi? Non possiamo dare certezze.
Cos'è il sovraccarico funzionaleIl sovraccarico funzionale è una condizione caratterizzata da uno stress eccessivo su muscoli, articolazioni o altri tessuti corporei. È un problema comune tra sportivi, lavoratori fisicamente attivi e chiunque svolga movimenti ripetitivi o prolungati, e si verifica quando il carico imposto ai tessuti supera la loro capacità di adattamento e recupero. Riconoscere e gestire il sovraccarico funzionale è fondamentale per prevenire infortuni e mantenere un equilibrio biomeccanico e posturale. Il sovraccarico può essere acuto, come dopo un’attività intensa non abituale, o cronico, quando i microtraumi ripetuti non consentono ai tessuti di rigenerarsi. I muscoli di Atta vanno quindi gestiti fino al loro completo recupero, che dipende tutto dal fisico del centrocampista per quel che riguarda le tempistiche.
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