Domani la sfida contro il Genoa: ecco le parole di Paolo Vanoli

Giovanni Zecchi
Italy U21 v North Macedonia U21 - UEFA Under21 EURO Qualifier

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Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Genoa. Ecco le sue parole:

A BREVE IL LIVE DELLA CONFERENZA STAMPA...

ACF Fiorentina v SSC Napoli - Serie A 2026/27

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