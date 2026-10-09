Domani la sfida contro il Genoa: ecco le parole di Paolo Vanoli
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Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Genoa. Ecco le sue parole:
A BREVE IL LIVE DELLA CONFERENZA STAMPA...
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