Graziani non ci sta: “La Fiorentina ogni domenica regala un uomo agli avversari”

Ciccio Graziani ha parlato dell’attualità di casa Fiorentina al Pentasport:

Adesso ci siamo un po’ ripresi ma serve continuità, mi auguro di vedere giocare la Fiorentina con più tranquillità. Con lo Spezia Castrovilli ha fatto la differenza. Gli attaccanti devono essere messi in condizione di far bene, Kouamè e Vlahovic contro i liguri non hanno mai calciato in porta nel primo tempo. La Fiorentina tutte le domeniche regala un uomo agli avversari giocando a 5 in difesa, si perde un uomo nello sviluppo della manovra offensiva. La squadra viola deve essere meno prevedibile. Questa società non si può criticare in questo modo. Nei prossimi anni vedremo una Fiorentina sempre più competitiva. Pradè e Barone non muovono una penna senza consultare Commisso. Pulgar ed Amrabat non possono giocare insieme, si pestano i piedi