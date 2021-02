Graziani: “Eysseric? In quella posizione lo esponi anche a brutte figure. Sceglierei Kouame”

Ciccio Graziani, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno. Queste le sue dichiarazioni, tra il ricordo dell’arbitro Mattei (scomparso nella giornata di ieri) e uno sguardo alla partita di domani:

E’ da tanti anni che lo dico. Ho sempre assolto l’arbitro Mattei perchè l’errore lo ha fatto sì, ma era in buonafede. Non lo dico oggi, dopo la sua scomparsa, ma lo dico già da tanti anni. Quando lo rincontrai dopo una quindicina di anni tornando a quello episodio mi disse che aveva fischiato il prima possibile, perchè a me il tempo passato prima di fischiare che aveva dato fastidio. Partita di domani: Eysseric ? (Le ultime di formazione) Sulla carta non mi piace in quella posizione. Non è il suo ruolo e lo esponi anche a brutte figure. Io non son per snaturare le squadra, per me il francese è un centrocampista e lo metterei lì. Io farei giocare Kouamè insieme a Vlahovic là davanti. Pulgar? Ha già giocato in quel ruolo, prima dell’arrivo di Amrabat. Se Cesare ha deciso così, significa che lo ha visto più pronto e reattivo rispetto a Borja Valero, che sarebbe più naturale nel ruolo di palleggiatore. Con la Sampdoria dobbiamo giocare con entusiasmo e consapevolezza. Anche se per fare risultato, a mio parere, serve più coraggio