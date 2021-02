Scompare a 78 anni Maurizio Mattei. Fu l’arbitro di Cagliari-Fiorentina dell’82

Si è spento all’età di 78 anni l’ex arbitro Maurizio Mattei. Fischietto di lunga data a cavallo tra anni ’60 e anni ’80, per i tifosi della Fiorentina Mattei divenne (suo malgrado) protagonista nel 1982, quando negò a Ciccio Graziani il gol dello 0-1 sul campo del Cagliari all’ultima giornata. Se avesse convalidato quella rete, i viola avrebbero disputato lo spareggio contro la Juventus per lo scudetto e invece il tricolore direttamente finì ai bianconeri per un punto.

