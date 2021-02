Dal CS: pronto Eysseric a sostituire Ribery. Pulgar regista, dubbi sulla fascia destra

Dal Centro Sportivo “Davide Astori” arriva il consueto punto sulle ultime di formazione dal Pentasport di Radio Bruno. I viola sono attesi da un impegno fondamentale domani contro la Sampdoria. Non faranno parte della gara Amarabat e Ribery, il cui forfait è stato annunciato dallo stesso Prandelli in conferenza. Per quanto riguarda il possibile 11 che scenderà in campo domani, il tecnico di Orzinuovi dovrà risolvere alcuni dubbi dati proprio dalle assenze. La sensazione è che il tecnico andrà sulla linea della continuità, con Eysseric a sostituire il francese dietro a Vlahovic. Per sostituire il marocchino, dovrebbe essere Pulgar ad agire nel ruolo di regista con ai suoi fianchi Castrovilli e Bonaventura. Biraghi sicuro del posto a sinistra, mentre sulla destra regna l’incertezza dove sono in tre per una maglia: Caceres (recuperato), Venuti e Malcui (in crescita). Per la linea a tre difensiva Prandelli potrebbe riconfermare il terzetto di Torino, con Pezzella, Milenkovic e Martinez Quarta, con quest’ultimo in vantaggio su Igor.

