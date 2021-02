LIVE – Prandelli: “Salvo 7-8 squadre siamo tutti con l’acqua alla gola. Ribery non è disponibile”

Mister Cesare Prandelli prende la parola in occasione della conferenza stampa di vigilia: domani la Fiorentina sarà ospite della Sampdoria nella gara di domenica alle 15 valida per la ventiduesima giornata di campionato:

Ti senti con l’acqua alla gola (citando le parole di Ranieri, ndr)? Aldilà delle definizioni sappiamo il nostro campionato. Sappiamo che ogni partita è super importante. Speriamo di vincere e mettere anche loro in questa situazione. Ci sono due campionati in uno, nessuno salvo le prime 7-8 è escluso dalla lotta salvezza.

Condizioni fisiche della squadra? Per quanto riguarda la condizione della squadra , abbiamo avuto qualche problemino fisico. Su Franck, purtroppo, abbiamo fatto di tutto, ma non è disponibile per la partita. kokorin deve continuare la sua preparazione, il resto sta bene. Am

rabat? Ognuno ha le proprie caratteristiche, stiamo bene fisicamente e mentalmente. Siamo pronti

Numeri negativi atttacco? Siamo una delle squadre che fa più cross da fondo campo. Dobbiamo cercare di entrare in area con più giocatori e tempi giusti. Serve più partecipazione alla zona offensiva, perchè dal punto di vista della manovra siamo tra le squadre che crossano di più

Futuro? Non creerò mai problemi a questa società/città. Sapevo i rischi che andavo a correre, ma lo dovevo a questa città. Quando la società comunicherà lla propria decisioni non ci sarà nessun tipo di polemica. Sono molto sereno e concentrato sul finale di campionato con questa squadra

**IN AGGIORNAMENTO**

Fiorentina senza gol, un aiuto per Vlahovic. Prandelli guarda al centrocampo

L’opinione: “Fiorentina decadente, i tempi sono cambiati e il progetto è in ritardo”