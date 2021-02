L’opinione: “Fiorentina decadente, i tempi sono cambiati e il progetto è in ritardo”

Di seguito un estratto del corsivo di Stefano Cappellini dalle pagine fiorentine di Repubblica: “Sono partite come quella con la Samp che danno il senso della nostra decadenza. Per un decennio abbondante quello con i blucerchiati è stato un match sbilanciato a nostro favore. In classifica siamo sempre arrivati davanti. Qualche volta li abbiamo anche presi a pallonate. Forse oggi le due squadre si equivalgono, noi un filino più tecnici e loro decisamente più squadra, ma la sostanza è che i tempi sono cambiati e ormai i favoriti sono loro. Il ritardo è tutto di progetto tecnico. […] Commisso in settimana si è difeso sulle accuse di carenza di progettazione, ma onestamente, con tutto il bene che si vuole al buon Rocco, è il tema su cui è più difficile imbastire una difesa”.

