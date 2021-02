Ribery, ricaduta muscolare: è di nuovo a rischio forfait per la Samp. Il punto

Bassa, alta e di nuovo bassa. L’altalena fisica di Franck Ribery in questi giorni, si legge su Stadio oggi in edicola, fa correre un nuovo brivido ai viola a poche ora dalla gara contro la Sampdoria. Il francese ieri ha accusato nuovamente un problema muscolare ed è a rischio forfait come accaduto una settimana fa. Il lavoro in gruppo dei giorni scorsi potrebbe essere stato soltanto un’illusione effimera. Questa mattina Prandelli proverà a chiarire la situazione durante la conferenza stampa della vigilia e poi aspetterà l’ultimo allenamento delle 11 per valutarlo. In caso di permanenza ai box di FR7 ad affiancare Vlahovic potrebbe essere di nuovo Eysseric, come accaduto nell’ultima sfida di Serie A.

