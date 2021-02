Sampdoria-Fiorentina: le probabili formazioni

Per la ventiduesima di campionato la Fiorentina va a Genova per incontrare la Sampdoria guidata dall’ex tecnico viola Claudio Ranieri. Ribery prosegue nel suo recupero: oggi sarà di nuovo in gruppo mentre ieri ha lavorato a parte, insieme a Caceres. Oggi, si saprà anche se verrà accolto il ricorso contro la seconda giornata di squalifica di Milenkovic, a Genova rientrerà Castrovilli a centrocampo, mentre sarà squalificato Amrabat. Nella Sampdoria resta fuori Tonelli per squalifica, mentre l’unico altro indisponibile è Gabbiadini che ne avrà per ameno un’altra settimana.

Le probabili formazioni

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Quarta, Pezzella, Igor; Caceres, Bonaventura, Borja Valero (Pulgar), Castrovilli, Biraghi: Ribery, Vlahovic.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Silva, Ekdal, Jankto; Keita, Quagliarella.