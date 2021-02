Radio Bruno: Ribery quasi out per la Samp. Domani il provino decisivo

Ancora una volta verso il forfait. Come riporta Radio Bruno, la presenza di Franck Ribery contro la Samp è in forte dubbio. Secondo l’emittente, il francese è alle prese con una contrattura che lo ha limitato fortemente negli ultimi due giorni di allenamento, dove ha faticato a scattare e ha capito – al momento – di non essere della partita. L’ex Bayern non ha forzato e potrebbe essere preservato per evitare guai peggiori, così come partire dalla panchina a Marassi: sarà decisiva la rifinitura di domani, ma è chiaro che il tecnico viola Cesare Prandelli stia pensando a soluzioni alternative per affiancare Vlahovic in attacco.

Qui Samp: botta alla schiena per Keita, out Torregrossa. Ranieri con gli uomini contati