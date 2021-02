Qui Sampdoria: botta alla schiena per Keita, out Torregrossa. Ranieri fa la conta

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha dedicato la seduta di ieri a una partitella undici contro undici in vista del match contro la Fiorentina, partita in programma alle 15 tra le mura del Ferraris. Keita Balde è stato costretto a lasciare anzitempo il campo per una botta alla schiena. A quanto riporta il Secolo XIX questa mattina l’attaccante si sottoporrà a un controllo medico a livello precauzionale ma non è in dubbio per il match contro la Fiorentina. Assenti invece Torregrossa e Tonelli (uno per un affaticamento e muscolare e l’altro per squalifica) e si ragiona soprattutto sul modulo. Non è da escludere che dal primo minuto possa partire Quagliarella.

L’OPINIONE DI DOSSENA: “COMMISSO MORTIFICATO DA UN PAESE CHE NON CAMBIA”