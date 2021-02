Dossena: “Commisso mortificato da un Paese che non cambia. E se lo fanno scappare…”

L’ex Sampdoria Giuseppe Dossena è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno:

Sampdoria e Fiorentina si equivalgono, entrambe lottano per non retrocedere anche se non dovrebbero essere dove sono in classifica. I viola segnano poco, hanno avuto grossi problemi. Sono dispiaciuto per Commisso perché è un uomo che si è presentato bene, si vede che ha voglia di investire. Viene mortificato da un Paese che non ha voglia di cambiare, vedo che vuole fare lo stadio ma non gli viene permesso. Spero che non si faccia scappare uno come lui, sarebbe un suicidio. Ribery? Era partito forte, il campione non si discute ma mi sembra che si sia intristito un po’.