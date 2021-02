Ranieri: “La Fiorentina ha l’acqua alla gola. Anno scorso gara incredibile, Commisso…”

Claudio Ranieri, ex allenatore della Fiorentina e tecnico della Sampdoria, ha parlato all’antivigilia della partita contro i viola di Prandelli:

La squadra può fare di più, il risultato è figlio di mille cose. Conosco i giocatori, so cosa possono darmi. A Benevento abbiamo atteso troppo. Voglio aiuto reciproco. Fiorentina? Hanno l’acqua alla gola, Commisso è andato via e ha detto che vuole vincere tre partite. Ricordo la gara dell’andata e quella dell’anno scorso, fu incredibile. Perdevamo 0-3 senza che avessero tirato in porta, fu una partita stranissimo. Mi piacque perché la mia squadra continuava a cercare il gol. Gli aspetti chiave saranno i loro cambiamenti, ci sarà Ribery. Ferrero? Lo ringrazio, mi ha dato una squadra in cui posso inserire i giovani e il prodotto non cambia. Gabbiadini? Sta riprendendo ma non è pronto, parlerò con lui. Ferrari? E’ in rampa di lancia, può essere titolare domenica.