Fiorentina senza gol, un aiuto per Vlahovic. Prandelli guarda al centrocampo

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, uno dei maggiori problemi di questa Fiorentina è il rendimento in zona gol. Vlahovic ha migliorato nettamente il suo score sotto la gestione Prandelli, ma da solo difficilmente potrà sostenere l’intero peso offensivo della squadra fino al termine della stagione. Il serbo troppo spesso durante le partite è isolato, lontanissimo dai compagni e con 2/3 centrali alle spalle. Senza un partner con cui dialogare. Lo staff tecnico sta cercando altre soluzione per invertire il trend. Occorre trovare reti anche da altri giocatori. E in questo senso Prandelli si aspetta un salto di qualità da Castrovilli e da Bonaventura. Due centrocampisti che sanno attaccare bene la porta avversaria e che hanno nei piedi un buon numero di reti. Tocca a loro sostenere il giovane Vlahovic scaricandolo un po’ dalle troppe responsabilità. Tanti dimenticano che è un classe 2000.

Grassia: “Sarri giusto per Firenze. Stadio? Stupito da atteggiamento di Nardella-Giani”