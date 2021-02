Prandelli sulla sterilità offensiva: “Serve partecipazione, siamo tra le squadre che crossano di più”

In conferenza stampa, Cesare Prandelli, ha avuto modo di rispondere anche riguardo la sterilità offensiva dei viola. La Fiorentina ha infatti realizzato soltanto 21 gol in 21 gare, una media esatta di una rete a partita. Per il tecnico di Orzinuovi, la riposta non è da ritrovare nel gioco offerto dai viola, bensì dal numero di giocatori che attaccano abitualmente l’area avversaria. Queste le sue parole “Numeri negativi attacco? Siamo una delle squadre che fa più cross da fondo campo. Dobbiamo cercare di entrare in area con più giocatori e tempi giusti. Serve più partecipazione alla zona offensiva, perchè dal punto di vista della manovra siamo tra le squadre che crossano di più”

Ceccarini: “Fiorentina, a giugno assalto a Torreira per averlo a titolo definitivo”