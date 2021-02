Ceccarini: “Fiorentina, a giugno assalto a Torreira per averlo a titolo definitivo”

Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato, nel suo editoriale per Tuttomercatowb fa il punto anche sul futuro che attende la società viola. Ecco quanto scrive in merito alla programmazione della Fiorentina per la prossima stagione. Occhi puntati sul centrocampo:

La Fiorentina è pronta a programmare il suo futuro. Il presidente Commisso presto dovrà prendere una decisione. Pradè e Prandelli infatti sono in scadenza di contratto e quindi serve una scelta anche per stabilire le linee guida del prossimo mercato. A prescindere da questo la squadra verrà sicuramente rafforzata soprattutto a centrocampo dove manca un vero e proprio regista. Già a gennaio i viola avevano bussato alla porta dell’Arsenal per prendere Torreira (SCHEDA) ma l’Atletico Madrid ha sempre detto no. A giugno però la Fiorentina tornerà all’assalto con l’idea di acquistarlo a titolo definitivo proprio dal club inglese

