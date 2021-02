La strategia di Prandelli e la crescita di Kokorin. Un inserimento da accelerare

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, dopo una decina di giorni di buon lavoro sta crescendo la condizione di Kokorin. Il talento russo è il colpo del mercato invernale in casa Viola. Un innesto inatteso, ma nel quale tifosi e società ripongono la massima fiducia. Le aspettative sono alte dal momento che l’attacco della Fiorentina sembra essersi incartato. Ci vorrà ancora del tempo, come hanno rivelato i diretti interessati, ma il suo apporto prima o poi dovrà farsi concreto. In merito, i recenti problemi muscolari di Ribery stanno creando qualche grattacapo a mister Prandelli. Sasha non è una prima punta classica ma, nei suoi momenti migliori, è sempre stato prezioso in fase conclusiva. L’idea di Prandelli è quella di aumentare il suo minutaggio. Contro la Samp potrebbe risultare un cambio prezioso per giocare con oppure al posto di Vlahovic.

Flachi: “Ribery mancherà sempre di più. Qualcuno deve assumersi le sue responsabilità”