Flachi: “Ribery mancherà sempre di più. Qualcuno deve assumersi le sue responsabilità”

Ai microfoni di Radio Bruno è intervenuto il doppio ex di Fiorentina e Samp, Francesco Flachi: “I rischi maggiori per i viola? Ranieri ha fatto un grandissimo lavoro, se leggiamo i nomi che i blucerchiati hanno preso ultimamente è gente sconosciuta ai più. Ha lavorato mentalmente e ha trovato il modulo giusto per questa squadra, il 4-4-2. Sulla carta la Samp è inferiore alla Fiorentina, ma sono davanti a noi per tanti altri motivi, tattici e psicologici. Ribery? La sua assenza pesa tanto, è il calciatore che ti regala la giocata e dà sicurezza ai compagni perché si assume le responsabilità. Bisogna capire in proiezione futura che questo giocatore mancherà sempre più, e ognuno deve avere più autostima e coraggio. Per questo motivo da inizio anno non abbiamo trovato mai la continuità per uscire da questa situazione: così non si programma il futuro”.

