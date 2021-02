Il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci ha parlato ai microfoni di Radio Bruno subito dopo la notizia della probabile assenza di Franck Ribery in vista della gara di domenica contro la Sampdoria. “Mi sembra che da Ribery dipendano molte delle sfortune e delle fortune della Fiorentina”, ha detto Bocci. “Siamo molto legati ai suoi umori o alle sue condizioni. A Genova ci sarebbe stato bisogno del suo talento, senza di lui le cose saranno più complicate. Ho come la sensazione che quando Ribery ha la giornata così tutta la squadra si incupisce, ma quando sta bene (ad esempio a Crotone o con il Torino) il suo apporto è determinante. Quando capisce dove stare mette sempre in difficoltà la squadra avversaria. Il rapporto tra Ribery e la Fiorentina è una sorta di schiavitù tecnica“.

