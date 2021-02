Prandelli su IG: “Kokorin ha qualche problemino. Montiel? Speravamo di trovargli una sistemazione…”

A margine della classica conferenza stampa di vigilia, Cesare Prandelli ha risposto a qualche domanda arrivata dagli utenti instagram del profilo ufficiale della Fiorentina. Ecco le sue parole:

Recupero Milenkovic e Castrovilli? Sono due giocatori importanti, potremmo cercare di avere qualcosa in più dal punto di vista fisico. Si sono allenati molto bene, sono contento perché la società ha lavorato bene per ridurre la squalifica a Nikola. Condizione Malcuit e Kokorin? Malcuit sta facendo bene, ogni giorno migliora. Sono molto contento. Sasha, invece, ha qualche problemino ma anche lui sta lavorando in maniera dura. Ovviamente ci vuole tempo come abbiamo detto all’inizio. Chiaro che l’entusiasmo e la voglia di essere del gruppo e partecipare tante volte può portare a qualche problema perchè arriva da settimane di inattività. E’ un giocatore che si sta mettendo a disposizione in maniera esemplare. Kouame-Vlahovic insieme? Li abbiamo visti già parecchie volte, anche nell’ultima gara il secondo tempo. E’ una delle soluzioni, ma non la sola. Montiel? Ho sempre speso tante parole per questo ragazzo. Si sta impegnando e sta lavorando: avrà sicuramente una grande carriera. Speravamo di trovargli una collocazione per farlo giocare e poi valutare di inserirlo in una rosa importante come quella della Fiorentina. Lui non ha perso motivazioni e si sta allenando molto bene. Ma gli dico sempre che in questi momenti difficili si forma il carattere