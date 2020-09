Gli spunti: l’intesa Cutrone-Vlahovic e il solito inesauribile Amrabat

Cosa rimane al termine di questa amichevole contro il Grosseto allestita in gran velocità dalla società per volere esplicito di Beppe Iachini? Sicuramente abbiamo visto due attaccanti ‘ rivali’ per il posto di centravanti cercarsi e darsi una mano per far personalmente e far fare bella figura al compagno di reparto. E questo depone sicuramente a loro favore. Poi i fatto che le 5 reti siano state segnate tutte da loro due ci fa pensare ad una Fiorentina finalmente meno alla ricerca di un attaccante forte da inserire in rosa. Ma dobbiamo andare cauti perché l’avversario era il Grosseto neo promosso in Serie C.

Poi un inesauribile Amrabat oggi presentato alla stampa che questa volta ha giocato da mezzala dapprima a destra e poi per gran parte della gara a sinistra. Abbiamo visto qualche bel numero di Bonaventura che se non dovesse avere guai fisici rappresenterebbe veramente un jolly ineguagliabile per il centrocampo di Iachini. Ed infine, entrati a pochi minuti dal termine, direttamente da Coverciano, Biraghi e Chiesa. Il secondo si è visto pro, mentre l’ormai ex interista ha fatto vedere in un paio di affondi di aver gradito la cura Conte.

Domani seconda amichevole, questa volta con la Reggiana, e Iachini ci potrebbe svelare gran parte della formarne anti Torino, anche se qualche dubbio il buon Beppe se lo porterò dietro fino alla vigilia di questo esordio di Serie A 2020/21