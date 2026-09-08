La Serie A sta imparando a conoscere i classe 2007. Emanuele Lulli, Franco Mastantuono, Rodrigo Mora, Mattia Liberali, Alessio Cacciamani e Kerim Alajbegovic: tra grandi investimenti e salti in prima squadra dal settore giovanile.

La Gazzetta dello Sport ha parlato così del giocatore della Fiorentina Matantuono:

Chi l'ha detto che il calcio dev'essere il primo sport praticato da un giocatore professionista? Franco era un promettente tennista a livello internazionale, inserito stabilmente tra i primi 10 giocatori argentini della sua categoria. A 10 anni rifiutò persino la prima offerta del River Plate per continuare a giocare a tennis, prima di accettare la chiamata decisiva due anni dopo. Il suo debutto in prima squadra è avvenuto nel gennaio 2024, diventando il terzo giocatore più giovane della storia dei Los Millonarios a esordire in competizioni ufficiali.