Dal tennis al calcio: la storia di Franco Mastantuono
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La Serie A sta imparando a conoscere i classe 2007. Emanuele Lulli, Franco Mastantuono, Rodrigo Mora, Mattia Liberali, Alessio Cacciamani e Kerim Alajbegovic: tra grandi investimenti e salti in prima squadra dal settore giovanile.
La Gazzetta dello Sport ha parlato così del giocatore della Fiorentina Matantuono:
Chi l'ha detto che il calcio dev'essere il primo sport praticato da un giocatore professionista? Franco era un promettente tennista a livello internazionale, inserito stabilmente tra i primi 10 giocatori argentini della sua categoria. A 10 anni rifiutò persino la prima offerta del River Plate per continuare a giocare a tennis, prima di accettare la chiamata decisiva due anni dopo. Il suo debutto in prima squadra è avvenuto nel gennaio 2024, diventando il terzo giocatore più giovane della storia dei Los Millonarios a esordire in competizioni ufficiali.
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