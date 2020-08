Fulgenzi (RdK): “Maglia pulita, un omaggio alla tradizione. La terza divisa…”

Paolo Fulgenzi, Tech & talent scout del gruppo BasicNet, proprietario del marchio Kappa, ha parlato a Radio Bruno della nuova partership tra i viola e il marchio piemontese: “E’ un percorso di sei anni, a medio-lungo termine. In due-tre anni il tempo a disposizione per collaborare è poco, così la Fiorentina e la Kappa hanno pensato che questa tempistica fosse la più corretta. La scelta dei testimonial e della location della presentazione? E’ stato divertente e stimolante, nel primo video abbiamo dato importanza e celebrato la città di Firenze insieme alla Fiorentina. Robe di Kappa è contenta di collaborare con la Fiorentina, la maglia è pulita, è un omaggio alla tradizione. La scelta delle calciatrici? Saranno le prime ad indossarla. I dettagli? Nel modello Kombat si possono toccare con mano, nella seconda abbiamo aggiunto una texture più elaborata, ci auguriamo che possa piacere alla tifoseria, mentre per la terza maglia dobbiamo ancora pazientare qualche giorno, ma il riferimento alla storia della città c’è. Viola in Europa con noi? Nel corso degli anni le squadre che abbiamo sponsorizzato hanno avuto esperienze europee (Napoli, Torino, Roma n.d.r.) con Kappa sulla maglia, il percorso di sei anni va anche in questa direzione”.

TRA QUALCHE GIORNO VERRA’ SVELATA LA TERZA MAGLIA