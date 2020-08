Nuove maglie, a breve verrà svelata anche la terza. Ecco come potrebbe essere

Anche Il Corriere Fiorentino oggi in edicola pone l’accento sulla presentazione delle nuove maglie della Fiorentina avvenuta ieri (FOTO). Tra qualche giorno verrà svelata anche la terza maglia, probabilmente bianca con una croce rossa davanti (come anticipato a metà maggio: LEGGI). Vedremo chi sarà ad indossarla, ieri intanto i testimonial erano d’eccezione: Ribéry, Castrovilli, Kouame e Vlahovic (oltre alle giocatrici che l’indosseranno proprio stasera per il debutto). E CHIESA? LA SUA ASSENZA FA DISCUTERE…

