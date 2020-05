Arriva Robe di Kappa: croce della Repubblica Fiorentina sulla terza maglia?

Il prossimo sponsor tecnico della Fiorentina sarà Robe di Kappa. Si chiude, quindi, il rapporto con Le Coq Sportif. Le novità suggestive – scrive il Corriere Fiorentino – potrebbero semmai riguardare la terza maglia che, si mormora, dovrebbe ricordare la bandiera del Patrono di Firenze, San Giovanni Battista, ovvero una croce d’argento, o bianca, su sfondo rosso in onore al vessillo della Repubblica di Firenze degli inizi del XII Secolo. In pratica una versione rinnovata e diversamente colorata della maglia già sfoggiata dal Parma in questa stagione, oltre che dal Genoa in qualche trasferta. Quanto alla prima e alla seconda maglia l’obiettivo è non appesantire troppo la divisa che dovrebbe rimanere semplice, in viola in casa e in bianco fuori, con il simbolo del giglio oltre che il brand dell’azienda e lo sponsor che sarà nuovamente la Mediacom del presidente Commisso. I colori del Calcio Storico dovrebbero essere abbandonati.