Chiesa e Milenkovic: il punto sul futuro dei due viola. Pezzella-Betis, niente di fatto

Sul fronte uscite – si legge su La Nazione – tiene banco il futuro di due pedine chiave come Milenkovic e Chiesa. Per il n°25 viola, anche se al momento non arrivate offerte ufficiali, gli intermediari sono al lavoro per capire se esiste la possibile che si muova da Firenze. L’Italia resta la meta preferita e la Roma resta in attesa dopo aver chiesto informazioni. Alla fine deciderà Commisso, come già successo in altre occasioni. Caso altrettanto delicato quello di Milenkovic: il Milan farebbe carte false per portarlo in rossonero, ma la Fiorentina ha tutto l’interesse – agente permettendo – a mettersi al tavolo e provare a blindarlo. In alternativa, servirebbero molti soldi per vederlo lasciare la maglia viola. Infine Pezzella: l’interessamento di qualche tempo fa del Betis Siviglia, almeno per il momento, è rimasto sulla carta.