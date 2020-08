La Fiorentina presenta le nuove maglie ufficiali. C’è Ribery ma manca Chiesa

I colori del calcio storico non ci sono più – scrive stamattina La Gazzetta dello Sport – si erano affezionati i tifosi della Fiorentina a vedere Ribery e comapagni indossare in trasferta le quattro divise che richiamavano le sfide del calcio in costume: bianca, azzurra, verde e rossa. Inizia una nuova era per il club di Rocco Commisso. Ieri sono state presentate le nuove maglie figlie del rapporto con Robe di Kappa. Un ‘matrimonio’ che durerà almeno sei anni. Indosseranno la nuova maglia la prima squadra, la Fiorentina femminile e le formazioni del settore giovanile. A indossare in qualità di modelli le nuove divise sono stati Ribery, Castrovilli e Kouamé. Non Chiesa, la cui conferma non è ancora sicura al cento per cento.

