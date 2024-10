Franchi, in Consiglio Comunale nessuna risposta. Assente la Sindaca

"Il sottoscritto Consigliere: Dato l'incontro tra il Sindaco Funaro ed il Presidente viola Commisso del 4 ottobre u.s.; - Considerata la dichiarazione del Sindaco Funaro del 14 ottobre u.s.: "stiamo lavorando costantemente con la società per garantire una riqualificazione adeguata dell'impianto"; - Rilevato che al momento non ci sono notizie certe circa il crono-programma previsto per il restyling dello stadio e neppure accordi precisi; - Visto l'approssimarsi del 2026, anno del centenario della Fiorentina. Interroga il Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 1. i cantieri e se l'amministrazione comunale riuscirà ad attrezzare il nostro stadio rendendolo più capiente in tempi non infiniti. 2. Quali disagi verranno arrecati ai residenti e commercianti della zona e se sono previsti degli indennizzi per gli esercenti stessi. 3. Quali e quanti posti auto saranno tolti alla popolazione residente. 4. Se sono già stati riuniti "i tavoli operativi" e quali sono stati gli esiti del confronto tra i tecnici del Comune e quelli della Fiorentina. 5. Come l'amministrazione pensa di organizzarsi per copertura dell'intero stadio e relativi fondi stanziati. 6. Quali settori i tifosi potranno utilizzare e se entro il 2025 sarà finita la Curva Fiesole".