FOTO VN – Arriva Commisso. Barone e il figlio Joseph ad attenderlo all’aeroporto

Rocco Commisso torna a Firenze. Il presidente è atteso a breve all'aeroporto di Peretola dove ad attenderlo, come possiamo vedere nella foto del nostro inviato, sono presenti Joseph Commisso e Joe Barone. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, Commisso ha effettuato un tampone alla partenza, e ne effettuerà un altro all'arrivo. Il Presidente segue infatti scrupolosamente le norme previste per i viaggi intercontinentali e per gli arrivi in Italia.

Il ritorno di Commisso: rinnovi, mercato e infrastrutture nell’agenda di gennaio