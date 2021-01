Il ritorno di Commisso: rinnovi, mercato e infrastrutture nell’agenda di gennaio

La Gazzetta dello Sport scrive che Rocco Commisso è di ritorno oggi a Firenze, per sostenere la squadra contro l’Inter in quella che potrebbe essere una svolta nella stagione della Fiorentina. Non solo: il patron si tratterrà qualche settimana per gestire in prima persona le questioni riguardanti Centro Sportivo e stadio (la risposta del Ministero dovrebbe arrivare a giorni, l’inizio dei lavori a Bagno a Ripoli è previsto tra fine mese e inizio febbraio). Quindi c’è il nodo Vlahovic, e la presenza di Commisso potrebbe aiutare anche in questo: ieri Prandelli ha assicurato che la società non si farà prendere per i capelli, c’è ottimismo per il prolungamento di contratto ma meglio agire subito, in prima persona, come farà Rocco.