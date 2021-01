Prandelli su Vlahovic: “Serve equilibrio. Il futuro? Ne parliamo, ma non ci faremo prendere per i capelli

Queste le parole di Cesare Prandelli su Dusan Vlahovic nella conferenza stampa pre-Inter (leggi tutto):

Vlahovic? Alla base sta la motivazione. Tutti i miei collaboratori hanno compiti precisi, Buso sta facendo un gran lavoro così come tutti per aiutare Dusan e gli altri. I giovani sono delle spugne, hanno voglia di imparare. Su Dusan dobbiamo mantenere equilibrio, poche settimane fa c’erano dubbi e ora sembra indispensabile, ma non è così. La società avrà avuto contatti con chi lo segue per capire quale possa essere il suo futuro, ma noi non ci faremo prendere per i capelli; siamo la Fiorentina, ci dobbiamo far rispettare.