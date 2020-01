Fiorentina, rush finale col fiatone. Mercato difficile? Non per le altre…

Persino Iachini l’ha ammesso: “Sarebbe stato meglio avere prima i rinforzi”. La Fiorentina del resto era una delle squadre che aveva maggiormente bisogno di acquisti e lo sapeva da mesi. Per l’attacco in effetti Pradè è stato fast, chiudendo l’acquisto di Cutrone il 10 gennaio. Ma per difesa e centrocampo ci si è ridotti alle ultime 48 ore, con tutti i rischi del caso e le tante situazioni collaterali (i vari Zurkowski, Ranieri, Eysseric che sono in sospeso). Il tutto per giocatori che, salvo clamorose sorprese, non sposteranno più di tanto gli equilibri. Non vogliamo fare bilanci frettolosi, ma era lecito aspettarsi di più. Specialmente in una stagione in cui il ritornello del “mercato difficile a gennaio” è stato smentito dai fatti, visto quanto si è mosso e quanto si sta muovendo in Serie A. Giocatori top (Eriksen e Ibra) e tanti profili importanti, compresi alcuni seguiti a lungo anche dalla Fiorentina (Suso, Florenzi, Politano e Demme). I viola sono arrivati invece al traguardo col fiatone, sperando di non ripetere un De Paul-bis. DUNCAN E CASSATA, LE ULTIME